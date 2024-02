Cultura e amore, all’ecomuseo arriva: "Love is in the air"

Dal 12 al 25 febbraio all’ecomuseo Villa Ficana va in scena "Love is in the air", un’occasione per vivere un’esperienza culturale arricchente e romantica. L’ecomuseo, infatti, sarà aperto per accogliere tutti coloro che sono interessati alla storia e alla cultura, ma anche a chi vuole celebrare l’amore universale in un ambiente unico e suggestivo. Domenica 18 e 25 febbraio, inoltre, il centro visite dell’Ecomuseo avrà aperture straordinarie dalle 15 alle 19. Queste giornate speciali includeranno visite guidate e aneddoti sul tema "L’amore ai tempi delle vergare", un’opportunità per approfondire la comprensione della storia locale e godere di una romantica giornata all’ecomuseo. Per garantire l’accesso a queste giornate speciali, è necessario prenotare in anticipo. Le prenotazioni possono essere effettuate contattando l’ecomuseo al numero 0733.470761 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13) o mandando una mail a museovillaficana@gmail.com. Gli appuntamenti sono gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria per garantire un’esperienza sicura e piacevole per tutti i visitatori.