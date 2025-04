Cultura e attività ricreative: nuovo centro di incontro per gli anziani

Uno spazio per sentirsi meno soli, per tornare a incontrarsi, raccontarsi e prendersi cura della memoria, propria e collettiva. È questo lo spirito con cui il Comune di Treia partecipa al nuovo progetto intercomunale Trama – Tutela, Rete, Aiuto per la Memoria e gli Anziani, promosso in sinergia con i Comuni di Appignano e Pollenza. L’obiettivo è ambizioso e necessario: costruire una rete di prossimità capace di integrare i servizi già esistenti e di offrire nuove opportunità di incontro, sostegno e benessere alle persone anziane e ai loro familiari.

A Treia il cuore pulsante di Trama sarà il centro d’incontro, che aprirà oggi e sarà attivo ogni martedì, dalle 16,30 alle 19,30, all’oratorio in via Dante Alighieri a Chiesanuova. Un luogo dove gli anziani potranno partecipare ad attività ricreative, culturali ed educative, pensate per promuovere la socializzazione, mantenere vive le abilità cognitive e migliorare la qualità della vita.

"Questo progetto rappresenta un investimento nelle persone e nel futuro della comunità – spiega Camilla Palmieri, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Treia –. La popolazione anziana è una risorsa da valorizzare. Con il centro d’incontro vogliamo restituire agli anziani uno spazio attivo, in cui sentirsi protagonisti e non soli. Lavorare in rete con gli altri Comuni ci permette di offrire un servizio più completo, umano e capillare".

Trama prevede anche l’attivazione di un Caffè Alzheimer a Pollenza e un ulteriore centro d’incontro ad Appignano.