Cultura e musei per la Pasqua: "Valorizziamo le nostre comunità"

Tanti i turisti nel weekend pasquale a Recanati, così come tutto esaurito nei vari ristoranti della città. Purtroppo si fa sentire la carenza di strutture alberghiere in città anche se i tanti agriturismi e bed & breakfast garantiscono comunque l’accoglienza di chi sceglie la cittadina leopardiana per trascorrere qualche giorno di vacanza. Presenti anche molti camper nell’area attrezzata a due passi dal centro storico. Non eccelle la domanda di punti di ristoro. A Pasqua e Pasquetta tutti aperti i musei (per i quali è stato possibile usufruire del biglietto unico che comprendeva anche le strutture museali di Macerata) e molti hanno scelto di visitare la città partecipando al suggestivo percorso teatralizzato nella zona leopardiana al seguito dell’attore Paolo Magagnini nelle vesti del Poeta. Non è mancata neanche la proposta di una passeggiata tra le vie del centro storico cittadino accompagnati dalla musica itinerante e popolare del Duo Acefalo per finire poi in un agriturismo con grigliata e pic-nic sempre a ritmo di musica e balli folk tradizionali. Anche casa Leopardi ha lavorato a ritmo pieno e per gli auguri di Pasqua ha pubblicato uno stralcio di una lettera che il Poeta da Pisa scrisse al fratello Pierfrancesco il 31 marzo 1828 dove si raccomanda "quelle povere uova toste, che non le strapaziate quest’anno; mangiatele senza farle patire e non siano tante". Per l’assessore al Turismo Rita Soccio le presenze registrate sono il "naturale e sperato risultato del lavoro di promozione e valorizzazione della città che stiamo facendo in sinergia con associazioni, enti pubblici e privati. Fare rete con altri comuni è l’obiettivo che stiamo perseguendo con convinzione per una destagionalizzazione dell’offerta turistica e per valorizzare le nostre comunità".

Antonio Tubaldi