Cultura e sostenibilità per fermare lo spopolamento dei piccoli borghi

Qui Val di Fiastra. Così si chiama il progetto di rigenerazione culturale e sociale, vincitore del Bando Pnrr Borghi, che coinvolge i comuni di Ripe San Ginesio, Loro Piceno e Colmurano in qualità di soggetti attuatori, e l’intero territorio della vallata, con i comuni di Urbisaglia, Sant’Angelo in Pontano e San Ginesio. Un’iniziativa che punta ad incentivare la partecipazione sociale attiva e contrastare l’abbandono dei piccoli comuni attraverso 15 interventi concreti sul territorio. Ieri è stato presentato in Regione, insieme all’assessore Filippo Saltamartini che ha elogiato il lavoro dei sindaci e di tutti gli attori coinvolti dal progetto, ovvero Inabita per la coordinazione e Tonidigrigio per il logo e le scelte cromatiche. "Questi sindaci - ha affermato Saltamartini - stanno dimostrando capacità manageriali perché stanno portando sviluppo e cambiamento culturale. I loro cittadini devono essere orgogliosi perché dimostrano che la cultura è di interesse strategico per il nostro territorio così come la sostenibilità e l’economia circolare". Il progetto è nato da Ripe San Ginesio, nell’estate del 2020, tra la prima e la seconda fase dell’emergenza Covid, con l’iniziativa Borgo Futuro, un festival sulla sostenibilità. "Poi - racconta il primo cittadino Paolo Teodori - siamo riusciti a estendere il festival anche a Colmurano e Loro Piceno. Qui Val di Fiastra è un progetto che le persone potranno toccare con mano". A sottolineare l’importanza della sinergia fra enti locali anche il primo cittadino di Loro Piceno, Robertino Paoloni, e Mirko Mari, sindaco di Colmurano: "La sfida grande è quella di riportare nelle giovani generazioni la fiducia di poter stare insieme, di fidarsi del prossimo. Vogliamo riportare quel senso di comunità tipico delle nostre zone e che erano il vero valore". Qui Val di Fiastra si declina in 15 interventi di rigenerazione e innovazione finalizzati a incrementare la partecipazione culturale, attivare il tessuto socioeconomico dei piccoli borghi storici e contrastare le dinamiche di spopolamento. Quattro sono gli spazi fisici che rappresenteranno i centri nevralgici del progetto: lo Spazio Giovani a Colmurano, lo Spazio delle Tradizioni 2.0 a Loro Piceno, l’Osservatorio del Paesaggio a Ripe San Ginesio e, infine, il centro di Promozione della vallata lungo la SS78 Picena. A supporto delle attività anche il cammino Anello di Fiastra e una unità mobile, nonché delle infrastrutture digitali come l’Ecosistema digitale di vallata e la rete museale. A rotazione si terranno eventi in ogni comune e tutto si condenserà in un film documentario su Borgo Futuro.