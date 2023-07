Cultura e spettacolo, i conti finiscono in Consiglio: ecco le cifre

Approda in Consiglio stasera il bilancio 2022 dell’azienda Teatri. In ritardo e in assenza ancora del preventivo 2023, si parlerà dei conti di cultura e spettacolo. Quelli dello scorso anno registrano un utile di 9.841 euro in presenza di un contributo comunale di 1.320.000 euro, il più alto degli ultimi venti anni. I costi della produzione si sono assestati su 1.514.281, maggiori sia del 2021 (1.267.989) che del 2020 (733.906 euro). Sul fronte degli incassi cinematografici, la fine dell’emergenza Covid ha consentito di migliorare gli introiti delle biglietterie del Rossini e del Cecchetti, che nel 2022 sono stati 49.362 euro, superiori rispetto all’anno precedente (30.250 euro) ma ancora lontani nel confronto con il 2020 (71.812 euro). "L’azienda Teatri ha affrontato in modo corretto e positivamente un graduale ritorno alla normalità in modo da poter continuare nel trend di crescita dimostrato nei periodi antecedenti il blocco delle attività", è scritto nella relazione allegata al bilancio e che sarà messa al voto. Costi di gestione superiori ai ricavi: 605.801 euro contro 162.021 e la differenza di 433.780 euro è stata coperta dal fondo dotazione del Comune, impiegato anche per organizzate le iniziative culturali in città. Nel 2022 ecco il dettaglio della spesa per i singoli eventi: Popsophia 170.360 euro, Risuona la Piazza (concerti) 194.705 euro, Civitanova Danza 123.231, Civitanova all’Opera 70.151, Danza invernale-Convito 49.188, Civitanova Classica 16.000, Teatro amatoriale 705 euro, A Teatro con Mamma e Papà 1.080, Rassegna teatrale 16.878, concerto di Capodanno 7.121, spettacoli teatrali diversi 37.090, spettacoli teatrali per conto terzi 9.740, mostre Pinacoteca civica 30.079, festeggiamenti Patrono 26.590, fuochi di Ferragosto 24.394, Vita Vita 45.897, Festival del Cinema 18.181, rassegna musicale Mat Mc 848, Miss Italia 23.754, Toc Talent Civitanova 32.013, altri eventi 13.373. I costi del personale dipendente hanno inciso per 261.004 euro a cui si sommano quelli da lavoro non dipendente, pari a 57.824 euro e relative a consulenze amministrative, fiscali, tecniche, legali, ufficio stampa.