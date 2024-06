"Cultura ed eventi per tutti. Questa città è viva"

"La programmazione estiva è partita da tempo, dal 26 maggio Civitanova ha fatto il pieno di eventi. L’amministrazione comunale sta lavorando in collaborazione con le varie realtà, dai commercianti ai balneari, nessuno escluso".

Dopo le critiche ricevute da Ivo Costamagna e Francesco Frattaruolo di Riformisti-Uniti per Civitanova sulla programmazione turistica, il sindaco Fabrizio Ciarapica difende l’operato della sua amministrazione e sottolinea la quantità e la qualità degli eventi che animeranno l’estate civitanovese. "La stagione estiva a Civitanova è partita già da un pezzo, dal 26 maggio quando è andato in scena il Palio dei Quartieri, ed è proseguita con il grande successo degli eventi per il 2 Giugno, culminati con il concerto di Raf – ha spiegato il sindaco –. Poi è stata la volta di Gustaporto e la settimana scorsa dell’Arena Music a Fontespina, che ha avuto un grande successo di pubblico. È pronto il cartellone di eventi, che verrà reso noto a breve. Ce ne sono tantissimi, senza tralasciare la cultura, le mostre, gli spettacoli per bambini, la prosa, i concerti al Varco sul Mare. Abbiamo lavorato tanto per valorizzare Civitanova Alta: la settimana scorsa c’è stata la rievocazione e nel week end ci sarà l’evento Borgo Magico, con spettacoli e animazione. Civitanova è una città viva, piena di eventi, anche nel segno dell’inclusione. Nei giorni scorsi ho incontrato i rappresentanti delle due Pro loco, quella di Civitanova Alta e quella di Civitanova Porto, per delineare gli appuntamenti in concomitanza con le festività di San Marone. Questa amministrazione ha lavorato per organizzare, coinvolgere e dialogare con tutti gli attori, come i balneari, i ristoratori, i commercianti, gli albergatori e le associazioni. Con la Destination Marketing Organization abbiamo firmato un protocollo che prevede la collaborazione dell’associazione turistica con l’amministrazione comunale, l’Azienda Teatri di Civitanova, le Pro loco e le associazioni locali per la tutela e la promozione del territorio e delle sue peculiarità turistico-culturali, degli eventi e che rappresenterà il Comune nella partecipazione a fiere locali, nazionali e internazionali" ha concluso Ciarapica.

Chiara Marinelli