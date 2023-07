"Cultura importante per il territorio È segno di benessere e sviluppo"

Partecipato il convegno "Cultura, benessere e sviluppo del territorio", che si è svolto giovedì al teatro di Urbisaglia, promosso da Cisl pensionati Marche e Fnp Cisl di Macerata, Civitanova, Tolentino e Camerino e con il patrocinio del Comune. A coordinare, il responsabile Cisl Macerata-Civitanova Rocco Gravina. "Dobbiamo essere artisti del sociale, sapere inventare continuamente soluzioni per offrire le adeguate tutele – ha spiegato il segretario generale di Cisl Marche Sauro Rossi –. Come sindacato dobbiamo puntare alla diffusione delle buone prassi. L’invecchiamento attivo e il welfare ci permettono di recuperare un nuovo approccio ai temi della cultura". "Siamo sicuri che per cambiare le Marche nel segno dello sviluppo sostenibile abbia sempre più un’importanza rilevante la questione culturale", ha aggiunto Gravina. I progetti del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che la Cisl sta attenzionando, incontrando anche i vari soggetti attuatori per far sì che abbiano ricadute sul territorio, riguardano: giardino di Villa Castigtioni a Cingoli (finanziamento 540mila euro), recupero del parco e del giardino storico del complesso Villa La Quiete a Treia (2 milioni), Qui Val di Fiastra a Ripe San Ginesio, Loro Piceno e Colmurano (2,1 milioni). Sono intervenuti i sindaci di Urbisaglia Paolo Francesco Giubileo e San Severino Rosa Piermattei, l’assessore di Recanati Rita Soccio, la direttrice del parco archeologico di Urbisaglia Sofia Cingolani, l’archeologo, professor Unimc Roberto Perna, il segretario di Symbola Fabio Renzi. "Un rapporto Oms dice che le arti hanno un ruolo decisivo – ha affermato il professor Enzo Grossi, medico della Fondazione Bracco di Milano –, studi scientifici dimostrano che le attività culturali riducono per esempio del 50% il rischio di Alzheimer: non si tratta solo di vivere di più, ma farlo stando bene". "Vogliamo metterci in gioco per alimentare le reti territoriali – ha concluso Rossi –, non c’è processo di rilancio, di neopopolamento, se non portiamo nelle comunità la concezione di una nuova forma di sviluppo che contempli il sociale Dobbiamo prenderci cura di persone e territorio".