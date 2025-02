Cultura in lutto: addio a Livia Brillarelli

Profondo cordoglio per la morte della professoressa Livia Brillarelli, avvenuta ieri alle 4. Aveva 76 anni, ed era ricoverata all’ospedale di Macerata dopo un malore avvertito domenica.

Musicologa, è stata apprezzatissima insegnante alla scuola media Pirandello di Civitanova, studiosa di rilievo non solo nazionale del ballerino e coreografo Enrico Cecchetti, celeberrimo nel mondo tra Ottocento e Novecento, organizzatrice instancabile di mostre e convegni sulla storia cittadina. Ieri la salma è stata esposta nella sala del commiato Cudini di Monte San Giusto, dove si era trasferita negli ultimi anni, avendo lì i nipoti Roberto e Mauro Spinelli (ex vice sindaco e assessore alla cultura). Il funerale sarà oggi alle 15, a Santa Maria della Purità a Monte S. Giusto.

Cantante da giovanissima, autrice di una biografia sulla soprano Francisca Solari, è stata in proficuo contatto con il professor Silvio Zavatti, tramite il padre che era amico dell’esploratore e fondatore della biblioteca comunale. Ma soprattutto è stata una grandissima studiosa di musicologa. È da considerare infatti l’artefice prima della riscoperta del grande ballerino e coreografo italiano Enrico Cecchetti. Su di lui Livia Brillarelli ha avviato ricerche a San Pietroburgo e all’archivio storico della Scala di Milano, creando il Fondo Cecchetti, poi donato alla biblioteca comunale di Civitanova, una raccolta di manoscritti e lettere originali dell’artista. Nel 2015 fu invitata dall’accademia Vaganova di San Pietroburgo per la stesura della prima traduzione russa di una biografia del ballerino. Appassionatissima di storia locale, è stata tra i fondatori del Centro Studi Città di Civitanova. Ha collaborato ai "Quaderni Cecchettiani", ha contribuito a fondare "Civitanova Danza" nel 1994, e all’organizzazione del "Cecchetti d’argento".

"Apprendo con immenso dolore dell’improvvisa scomparsa della cara Livia Brillarelli – ha scritto il sindaco di Monte San Giusto Andrea Gentili –. Ha vissuto sempre con passione e grinta ogni momento della sua esistenza. Era ancora attiva e fortemente legata a numerose attività e iniziative, continuando a operare per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della nostra comunità. Non si è mai risparmiata per insegnare e raccontare a noi tutti la storia del nostro paese. Aveva ancora tanto da insegnare e trasmettere, ecco perché la sua scomparsa rappresenta una grave perdita e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l’onore e il privilegio di conoscerla". Anche Andrea Pistolesi, presidente dell’associazione Amici del Presepe a Monte San Giusto, ha ricordato il suo impegno "e la sua dedizione. La sua eredità vivrà attraverso le opere che ha realizzato e le vite che ha toccato".

Ennio Ercoli