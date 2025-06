Cultura protagonista dell’estate

A Recanati sarà "Tutta un’altra Estate". Molteplici le iniziative di carattere culturale e artistico che caratterizzeranno i mesi estivi della città leopardiana: musica, danza, concerti, film e visite a luoghi insoliti. "È un cartellone – ha dichiarato il sindaco Pepa – pensato per mettere in risalto Recanati e la sua anima profondamente culturale. Tra le novità cito due appuntamenti, per noi molto importanti: il Festival Missionario, realizzato in collaborazione con i Padri Cappuccini e in programma per questo fine settimana, e il raduno dei Bersaglieri, che si terrà il 13 e 14 settembre e vedrà la nostra città animate da diverse fanfare".

"Quest’anno abbiamo scelto di presentare un cartellone arricchito dalle iniziative ideate non soltanto dal Comune di Recanati, appartenenti alla tradizione delle manifestazioni estive – ha sottolineato Pelati – ma anche quelle ideate con sacrificio e passione dalle varie realtà associative e di promozione turistica della città, tra cui citiamo il progetto ‘Città che legge’ o le tante iniziative promosse dagli operatori turistici".

Novità, certo, ma anche ritorni al passato, con eventi che hanno fatto a lungo parte della tradizione cittadina. L’Emf (Electronic Music Festival), in questo senso, sarà il 25 luglio uno dei giorni chiave per riportare l’attenzione del grande pubblico giovane verso Recanati, ma anche Lunaria che si svolgerà in tre date tra luglio e agosto e che vedranno sul palco Filippo Graziani ed Ermal Meta. Il terzo appuntamento è ancora da definire. Sempre a luglio, nel suggestivo cortile di Palazzo Venieri, il Circolo del Cinema curerà la rassegna ‘Cinema sotto le stelle’, che porterà i grandi titoli in emozionanti proiezioni all’aperto. Le scuole di danza cittadine Ludart, Centro Danza ‘L’Infinito’ e Espressione Arte Danza offriranno per tutto il periodo spettacoli di grande respiro e che spazieranno per tutti i generi coreutici, dando spazio ai giovani talenti recanatesi.

Attesa anche per gli eventi proposti dalla Pro Loco: Il paese dei Balocchi nelle date dell’8-15-22 luglio; Kammerfestival con ben cinque concerti, Memorabilia kermesse musicale che coinvolge l’intero quartiere di Fonti san Lorenzo,. Il 12 e 13 luglio sarà la volta di Art Festival con decine e decine di artisti di strada, mentre il 21 giugno si svolgerà una iniziativa simile nella giornata del festival della musica. Ad agosto il Gigli opera festival e gli eventi della Pro Loco con artisti anni 70 e l’intramontabile "Corrida" con tanti artisti allo sbaraglio.