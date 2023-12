"Culturarti", replica dello spettacolo giovedì nell’ex scuola di via Verdi

Si terrà giovedì, alle 21 nell’ex scuola di via Verdi, la replica dello spettacolo "Culturarti" 2023 organizzata dall’associazione Orchestra Birbanda, con Sperimentale Teatro A, CTR – Calabresi Te.Ma. riuniti, "Quam Pulchra Es", "Reteviva" e "I nuovi amici". L’Orchestra Birbanda è risultata tra i vincitori del bando per la realizzazione di progetti e iniziative in ambito culturale indetto dal Comune e si è fatta promotrice di un viaggio nella cultura maceratese del XVII secolo, tra balli, canti, credenze popolari, fiabe, poesie e racconti.