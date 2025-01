Cumuli di rifiuti e degrado nelle acque del porto

Bottiglie di plastica, rami, sporcizia varia nelle acque del porto. Non è passata inosservata ai tanti frequentatori dell’area portuale la situazione di degrado che in questi ultimi giorni sta interessando alcuni punti nelle acque dell’area portuale, negli angoli, e soprattutto nel tratto del molo est. La sporcizia si è raccolta in vari punti e, in particolare, tra uno scafo e l’altro, si possono notare cumuli di immondizia, tra bottiglie di plastica, taniche, lattine e altro, che galleggiano nelle acque stagnanti. Da un po’ i fruitori del porto se ne sono accorti e hanno voluto segnalare la situazione, con l’auspicio che chi di dovere intervenga quanto prima per ripulire l’area, che è da sempre una delle più frequentate della città. Per ovviare al problema della sporcizia al porto, l’amministrazione comunale aveva fatto installare dei cestini subacquei, i cosiddetti "bidoni del mare", in grado di catturare i rifiuti.

Chiara Marinelli