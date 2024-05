Cumulo di rifiuti in fiamme. Fumo invade l’Hotel House

Un cumulo di rifiuti ha preso fuoco ieri intorno all’ora di pranzo vicino all’ingresso dell’Hotel House a Porto Recanati. È il terzo incendio di questa tipo che si verifica nel giro di due mesi. Sull’accaduto indagano i carabinieri che non escludono nessuna ipotesi, neppure quella che possa trattarsi di un episodio doloso.

La chiamata alla centrale dei vigili del fuoco è arrivata intorno alle 14,30. Un residente dell’Hotel House segnalava lo sprigionarsi di fumo e fiamme da un cumulo di rifiuti di varia natura, tra plastica, cartone e tanto altro ancora, posizionato nella parte esterna a ridosso del grande condominio. I vigili del fuoco hanno raggiunto la zona e spento le fiamme. Ma il grosso del lavoro è stato fatto dopo per mettere in sicurezza la zona. Le operazioni, infatti, sono andate avanti per diverse ore. Il fumo denso ha invaso anche i corridoi del palazzo e la tromba delle scale. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che stanno conducendo accertamenti per chiarire cosa sia effettivamente successo. Nessuna ipotesi sull’origine del rogo al momento è esclusa.