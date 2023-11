Cuoca investita da un’auto mentre attraversa la strada

È ricoverata in ospedale con una prognosi di circa una decina di giorni una donna di 52 anni investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Carducci a Recanati, subito all’uscita di Porta Marina. Un punto questo molto pericoloso per i pedoni perché le auto, che salgono da via Dalmazia e svoltano a sinistra, non si accorgono subito del pedone che attraversa la strada anche per via del sole che riduce di molto la visibilità. La 52enne, che lavora come cuoca all’hotel ’La Ginestra’ di Recanati, è stata presa in pieno dall’auto e scaraventata a terra. Per fortuna il veicolo, condotto da una recanatese, viaggiava a velocità più che moderata per cui l’impatto non è stato così violento. I sanitari del 118, che sono intervenuti in pochi minuti sul posto, hanno prestato le prime cure alla donna, che è rimasta sempre cosciente, prima di trasportarla con l’ambulanza al Pronto soccorso di Civitanova per ulteriori accertamenti.

Altro incidente, ieri pomeriggio, molto probabilmente favorito dalla sede stradale resa viscida dalla pioggia, lungo la Bretella Paolina. L’auto, una Renault Kangoo, è finita fuori strada e si è ribaltata finendo la sua corsa a testa in giù. E sempre ieri, ma in serata a Treia, in contrada San Marco Vecchio, una famiglia di quattro persone, è stata soccorsa dal 118 a seguito di un incidente autonomo. Nessuno ha riportato ferite gravi.