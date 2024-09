Cuoco semina il panico: schiaffeggia una cameriera e lancia tavoli e sedie

Porto Recanati (Macerata), 25 agosto 2024 – Stava lavorando all’interno di uno chalet a Scossicci, quando è uscito dalla cucina e ha dato in escandescenze prendendo a schiaffi una cameriera, per poi lanciare tavoli e sedie nella spiaggia. Ma l’uomo, un cuoco di origine loretana, non si è per nulla calmato e anzi ha preso a pugni due bagnanti che stavano cercando di calmarlo, poi si è tuffato in acqua per farsi una nuotata. Alla fine sono dovuti intervenire i carabinieri e gli operatori del 118, e quest’ultimi lo hanno fatto ricoverare in ospedale. È successo nei giorni scorsi sul litorale nord di Porto Recanati.

Il caos è scoppiato verso le 12 dentro a uno stabilimento balneare del lungomare Scarfiotti, dove l’uomo presta servizio come cuoco. Stando ad alcuni testimoni, il loretano si sarebbe improvvisamente alterato, se l’è presa con una cameriera e le avrebbe rifilato due schiaffi, facendola scappar via in lacrime. Però la scena non è passata inosservata, visto che il locale era pieno di gente.

Non contento, l’uomo avrebbe afferrato tavoli e sedie dal ristorante e le avrebbe lanciate lungo la spiaggia. A quel punto due bagnanti si sono avvicinati per cercare di farlo ragionare e placare le sue ire. Ma lui, per tutta risposta, li avrebbe colpiti prendendoli a cazzotti. A quel punto, ancora fuori di sé, si sarebbe gettato in mare. Poi, proprio mentre stava uscendo dall’acqua, sono arrivate sul posto una pattuglia dei carabinieri della caserma di Porto Recanati e un’ambulanza del 118. Il loretano avrebbe cercato di fuggire tra gli ombrelloni, ma vanamente. Infatti, poco dopo è stato bloccato dai militari dell’Arma. Una volta rinsavito, l’uomo si è fatto visitare dagli operatori sanitari. È stato caricato in ambulanza e portato al pronto soccorso, per tutti gli accertamenti del caso.