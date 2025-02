Cuori e frasi d’amore per le vie del centro. Un premio per le foto

"Tolentino, un amore di città!": è stata ribattezzata così dall’associazione Tolentino Commercio Centro Storico. I negozianti hanno decorato le loro vetrine con cuori e frasi d’amore e hanno organizzato un contest: per partecipare al concorso, basta trovare il cuore con la frase preferita, scattarsi una foto davanti alla vetrina con la persona amata e pubblicarla su Instagram con l’hasthag #amoreatolentino, taggando Tolentino commercio centro. La foto con più like vincerà un regalo speciale. Il concorso è valido fino a domenica prossima. Il vincitore verrà annunciato lunedì 17. In via Bonaparte e via della Pace poi un’esplosione di romanticismo con cuori appesi e frasi d’amore. Il Comune ha sostenuto il progetto dei commercianti.