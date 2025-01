Cuori, foto, baci e poesie. Da oggi arriva "Porto in Love"

Da oggi fino al 16 febbraio, Porto Recanati si prepara a celebrare San Valentino con "Porto in Love". La torre del Castello svevo sarà illuminata da luminarie rosse a forma di cuore, mentre davanti all’ex scuola Diaz, in corso Matteotti, sarà installato un grande cuore illuminato.

"Due contest animeranno queste giornate speciali: un concorso fotografico e uno poetico – spiega il Comune di Porto Recanati in –. Il contest fotografico “Un cuore, mille abbracci“ inviterà tutti a scattare una foto sotto il cuore di corso Matteotti mentre si abbraccia qualcuno. Le foto dovranno essere inviate via mail e saranno pubblicate sulla pagina Facebook “Porto Recanati Turismo e Cultura“. Quella che riceverà più like sarà la vincitrice. Invece il contest poetico “Rime Baciate“ darà la possibilità di partecipare con una poesia d’amore. Anche in questo caso, le opere dovranno essere inviate via email e saranno pubblicate su Facebook. E vincerà quella con più like".

Inoltre, venerdì 14 febbraio ci sarà la Notte d’Amore, un concerto della scuola di musica nella pinacoteca Moroni alle 21.30. Sabato 15 invece sarà il momento delle Letture Appassionate. Alle 17.30, sempre nella pinacoteca Moroni, Noemi Mogliani presenterà "Fili indissolubili" e Chiara Emiliozzi parlerà del suo libro "Nero Fondente". Le autrici dialogheranno con Simone Giaconi, titolare dell’omonima casa editrice. Alle 19, la premiazione dei contest. Domenica 16 dalle 9 alle 20, mercatino di Cupido in corso Matteotti.