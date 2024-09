Cup non disponibile dalle 13 di oggi fino alle 5 di lunedì

Il Cup regionale sarà temporaneamente non disponibile dalle 13 di oggi e per la giornata di domani per attività di manutenzione straordinaria all’infrastruttura informatica. Il servizio di prenotazione di visite ed esami verrà completamente ripristinato entro le 5 di lunedì. Una fascia oraria nella quale il Cup telefonico e gli sportelli solitamente non svolgono attività di prenotazione. Nel periodo indicato non sarà possibile effettuare prenotazioni nei Cup delle farmacie abilitate, tramite app Salute e attraverso il portale Mycupmarche.