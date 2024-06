Cura degli spazi verdi: "Parchi da valorizzare"

Taglio del verde e restyling dei parchi pubblici di Civitanova, una lunga serie di interventi in corso. Massima attenzione anche per le palme, con il trattamento fitosanitario contro il punteruolo rosso: il primo dei trattamenti è stato fatto l’altra notte.

"Per non avere problemi abbiamo scelto di far effettuare il trattamento nelle ore notturne – ha spiegato l’assessore all’ambiente Giuseppe Cognigni –. Ha interessato circa 250 palme sul lungomare sud, piazza Gramsci, piazza XX Settembre, piazzale Abba, Lido Cluna e corso Umberto I. Il trattamento sta funzionando e si tratta della seconda applicazione. Ora puntiamo a effettuarne tre all’anno. Entro l’anno procederemo anche con la potatura di alcune palme di proprietà del Comune che presentano foglie secche, ad esempio alcune sul lungomare. L’obiettivo è avere una città bella, pulita e curata anche nel verde".

L’intervento contro il punteruolo rosso è l’oggetto di una delibera, dopo che era stata riscontrata l’infezione su alcune palme nella zona del lungomare e del centro. Così è scattato il trattamento fitosanitario preventivo per contrastare il parassita. Il lavoro è stato affidato alla ditta Nico Green, per una spesa di circa 6mila euro.

Lavori in corso anche per il verde pubblico: gli interventi sono in calendario da tempo e riguardano tutti i quartieri di Civitanova: un tema che è sempre al centro delle richieste da parte dei residenti, soprattutto con l’arrivo della bella stagione. "Per quanto riguarda potature e sfalcio – ha proseguito l’assessore –, abbiamo provveduto al taglio dell’erba e alla pulizia dei parchi pubblici. Tra gli ultimi interventi fatti c’è quello al parco alberato di via Enrico Il Navigatore, nel quartiere di San Gabriele. Si tratta di un’area molto bella, un vero e proprio polmone verde di Civitanova, che è molto frequentato dai residenti della zona ma ancora poco conosciuto agli altri. Il mio obiettivo è che i parchi e le aree verdi siano sempre più frequentati dai residenti e anche dai turisti. Ecco perché abbiamo lavorato per il taglio dell’erba e per la pulizie dei parchi pubblici. È bello vederli valorizzati in questo modo" ha concluso l’assessore Giuseppe Cognigni.