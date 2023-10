Cura delle malattie vascolari, esperti a confronto per due giorni

Le malattie vascolari sono al centro di un convegno scientifico, in programma domani e dopodomani all’hotel Casmopolitan di Civitanova. L’iniziativa è stata promossa da Roberto Catalini, direttore dell’Unità operativa di Medicina interna dell’ospedale di Macerata, per fare il punto sulle alterazioni della circolazione sanguigna, una delle cause più frequenti di invalidità e morte. "Fare una diagnosi tempestiva – commenta Catalini – è fondamentale, così com’è importante effettuare un trattamento ottimale anche al fine di prevenire complicanze gravi, a volte anche mortali, come l’ictus cerebrale, l’embolia polmonare, la rottura di un aneurisma, la cancrena. E’ per noi una grande soddisfazione poter offrire un aggiornamento qualificato ai medici specialisti e ai loro pazienti". Oggi, attraverso l’ecocolorDoppler è possibile studiare le vene e le arterie e fare una diagnosi accurata e precoce, perché si può rilevare, curare e seguire nel tempo una malattia venosa cronica o una trombosi venosa. Al convegno parteciperanno il professor Federico Annoni, specialista in chirurgia, angiologia e chirurgia vascolare, dell’università degli studi di Milano e la dottoressa Carla Serra di Bologna. Con loro ci saranno i più importanti specialisti di malattie della circolazione della nostra Regione (internisti, neurologi, cardiologi, nefrologi, chirurghi vascolari, radiologi Interventisti). Interverrà anche l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini.