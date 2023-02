Curti e Manzi, Pd: "Castelli si tolga la casacca partitica"

"Castelli dismetta la casacca partitica e prosegua la preziosa opera di Legnini". É l’appello dei deputati Pd Irene Manzi e Augusto Curti. "Crediamo che Castelli debba prendere atto dell’opera monumentale svolta, in primis, da Giovanni Legnini (ex commissario straordinario, ndr) – affermano i due parlamentari –. Il neo commissario dovrebbe preoccuparsi del perché la Regione non ha ancora approvato il nuovo piano delle opere pubbliche. Uno strumento essenziale, ai fini della ricostruzione, che tutte le altre regioni del cratere hanno adottato. Un’inerzia incomprensibile, se si considera le ingenti somme già deliberate e messe a disposizione proprio dal precedente commissario Legnini. Chiediamo a Castelli di dismettere la casacca partitica, evitando in futuro di abbandonarsi alla retorica dello scaricabarile, oramai inflazionata. Il nuovo commissario deve semplicemente limitarsi a non disperdere il patrimonio organizzativo e normativo messo in campo da chi l’ha preceduto. Auspichiamo che usi tutta la sua influenza alla presidente del consiglio".