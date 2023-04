Curva troppo larga, colpisce una macchina parcheggiata e scappa

Urta violentemente le auto in sosta e scappa nel buio. Un episodio che è accaduto passata l’1 di notte tra sabato e domenica, in via Pergolesi, dove una persona a bordo di una vettura di grossa cilindrata e di colore nero, stando alle immagini delle telecamere di zona, da via Regina Elena ha svoltato in via Pergolesi, per dirigersi al lungomare centro: una volta effettuata la curva, l’automobilista si è allargato troppo sul lato destro centrando una Punto bianca parcheggiata all’angolo, di proprietà di un residente della zona. Lo scossone ha provocato danni anche ad una seconda automobile, una Dacia che ha subito l’urto della Punto. E così, ecco guai per migliaia di euro: in primis alla Fiat, che è stata rovinata sulla fiancata sinistra e ha visto uno pneumatico bucato, poi alla Skoda di proprietà della famiglia di Mauro Pietrafresa, che è stata danneggiata nella parte retrostante e a destra. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale, che é al lavoro per risalire all’autore del sinistro. Come raccontato anche dallo stesso Pietrafresa, nel luogo dell’incidente si è udito "inizialmente un boato. Pensavo – spiega poi il civitanovese – che si fosse verificato qualcosa in via Regina Elena, poi mi sono affacciato e ho visto che era tutto a posto. Qualche minuto più tardi mi hanno suonato al citofono: era il mio vicino di casa che mi avvertiva di ciò che era accaduto, perciò sono sceso in strada per i rilievi: ad ogni modo, ringrazio di cuore gli agenti accorsi perché sono stati di una gentilezza e di una professionalità unica".

Francesco Rossetti