Curzi vince la sfida a colpi di foto

Ecco i vincitori della terza edizione del concorsomostra fotografica di Tolentino Impressum Photo Award dal tema "Le Marche: colori dominanti - Tra paesaggi, borghi, arte e tradizioni", organizzata dall’associazione Acli Hub 62029. Si è svolta nelle Gallerie di Palazzo Sangallo, e ha avuto come evento collaterale al Politeama l’esposizione delle precedenti edizioni. Questa la classifica per la giuria tecnica: 1° classificato "Moonlight shadow" di Andrea Curzi, 2° "Tra cielo e terra" di Yari Falcioni, 3° "Bianco Incanto" di Mirko Paganelli. Assegnate menzioni d’onore alle foto più meritevoli: "Frammento di paradiso marchigiano" di Benedetta Micheli, "Only fun" di Andrea Bartoli, "I colori del mare" di Franco Zega, "Un mare d’oro" di Riccardo Morresi, "Luci e ombre" di Angela Pesci e "Suspended" di Matteo Capotondo. Questa la classifica per la giuria popolare: 1° "Bianco Incanto" di Paganelli, 2° "Frammento di paradiso marchigiano" della Micheli, 3° "Luci sul tricolore" di Francesco Mercorelli. Tra le menzioni d’onore, "La quiete e la tempesta" di Manolo Leoperdi, "Il riflesso" di Alberto Bonifazi, "Moonlight shadow" di Curzi e "I colori del mare" di Zega.