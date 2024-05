Cus Camerino, impennata di tesseramenti

Un anno di crescita importante la stagione sportiva 2022-23 per il Cus Camerino, che ha visto un’impennata dei tesseramenti, arrivati lo scorso anno sportivo a 2.121 unità: quasi 300 tesserati in più rispetto all’anno precedente, con un corposo aumento tra gli studenti Unicam e i ragazzi under 18.

Questi i dati emersi dall’assemblea annuale della polisportiva universitaria. Merito di un’offerta di sezioni agonistiche sempre più ampia, ormai consolidatasi in 10 discipline: atletica leggera, calcio a 5, judo, pallacanestro, pallavolo, sport invernali, tennis/padel, tennistavolo, tiro con l’arco e arrampicata sportiva. A queste si aggiungono le altre attività gestite dagli istruttori cussini come beach volley, scacchi, fitness e pesistica e gli e-sports. Il Cus si è mostrato anche nel 2023, anno in cui ha ospitato i Campionati nazionali universitari, una realtà di riferimento in Italia, con un impegno costante in 15 discipline universitarie nazionali. In questi campionati in casa, 12 le medaglie conquistate, tra cui gli ori per Elena Tangherlini nel fioretto e Marco Cruciani nella corsa in montagna. Si aggiunge poi l’argento agli Europei universitari di Judo 57-63 chili per Carlotta Avanzato, fino all’apoteosi delle Universiadi di Chengdu. Ben sette gli studenti Unicam nel roster della nazionale italiana campione di pallavolo, oltre a l’oro anche qui per Elena Tangherlini, che si conferma regina internazionale nel fioretto.

Ma oltre a essere una realtà agonistica di eccellenza, il Cus si è affermato in questi anni come polo di organizzazione di eventi: dai CuSnow days al Montelago eco trail, con un occhio di riguardo anche all’aspetto sociale, con iniziative come il Phoenix Festival e la partecipazione a Just The Woman I Am. Come da tradizione, l’assemblea è stata anche l’occasione per premiare alcuni atleti, allenatori e dirigenti per i loro traguardi raggiunti: Leonardo Meschini e Marco Zitelli per l’atletica leggera; Sara Borsella e Giorgio Pranzetti per la pallavolo; Vanina Pazzini, Alberto Massimi, Alberto Paoletti, Pietro Quacquarini, Leonardo Rinozzi e Davide Tiberi per la pallacanestro; Erica Biaggi per lo sci alpino; Andrea Calce e Matteo Carlini per il tiro con l’arco; Andrea Capradossi e Sandro Materazzi per il calcio a 5; Marzia Comparelli e Matteo Belardinelli nel tennistavolo.

Importante la presenza del sindaco di Camerino Roberto Lucarelli e del delegato allo sport e benessere Filippo Maggi, mentre il rettore di Unicam Graziano Leoni è presente direttamente in tutte le attività del Comitato sport Unicam. Collaborazione anche con la Regione ringraziata nella persona del vicepresidente del consiglio, Gianluca Pasqui.

Marco Belardinelli