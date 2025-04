Custodisce la chiesa da 60 anni: "Ho salvato anche qualche tela"

Tullio Bizzarri (nella foto), 84 anni, un vero "personaggio popolare" amato da tutti a Civitanova Alta, dove è nato e risiede, come al porto. Ha festeggiato i suoi 60 anni di custodia della Chiesa e Confraternita del SS. Sacramento, fondata nel 1523, che hanno sede in piazzale Garibaldi con vista su Porta Marina.

"Da piccolo – racconta – ero un discolo, tanto è vero che le suore non mi volevano all’asilo. Un bel giorno quando avevo 11 anni mi accorsi che a poche decine di metri dalla mia casa, in via Tito Minniti c’era un oratorio dove giocavano tutti ragazzi più grandi di me. Il parroco era don Marino Marini, diventato la mia guida spirituale. Era al corrente della mia vivacità, ma mi accolse favorevolmente. Nel maggio del 1954 ricevetti da don Marino le chiavi dell’oratorio, col compito di pulire e sistemare i fiori sull’altare. Don Marino mi portò quindi dal vescovo a Fermo per il "giuramento" in qualità di custode della chiesa. Le chiavi le riconsegnai solo per il servizio militare. Le riebbi il 14 aprile 1965. In questi ultimi decenni mi sono prodigato per restaurare complesso e quadri.

Ho salvato qualche tela che stava per diventare uno strofinaccio. I lavori più impegnativi sono stati organizzare l’Antiquarium, restaurare l’organo Morganti e riorganizzare l’Archivio storico".

Ennio Ercoli