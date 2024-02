Cyberbullismo, se ne parla in classe

L’Istituto Badaloni di Recanati ha avviato alcune iniziative per gli studenti della secondaria, nell’ambito del progetto sulla legalità, sulle tematiche legate al bullismo e al cyberbullismo e alle conseguenze, in genere, dell’uso non corretto della tecnologia. Le prime e seconde classi sono state protagoniste del progetto proposto dalla Cooperativa Sociale Pars "Pio Carosi" Onlus di Corridonia. Le lezioni, tenute dalla psicologa e psicoterapeuta Veronica Berrè e dall’educatore Alessio Castellani, hanno avuto come obiettivo principale quello di prevenire comportamenti a rischio, sensibilizzare ed educare gli studenti ad un uso efficace della tecnologia.

Al termine è stata consegnata agli studenti "La Carta del Navigatore", una sorta di attestato che, come una vera mappa, guida l’adolescente nella giusta navigazione on line. Anche i genitori sono stati coinvolti nel progetto con tanti consigli su come orientare i propri ragazzi in Internet in modo sicuro. Per le classi terze della secondaria è stato, invece, organizzato dal Moica Marche un incontro sull’uso consapevole delle nuove tecnologie. Sono intervenute Elisa Cingolani, presidente del Moica Marche, Elena Mazzoni, psicologa e psicoterapeuta e Elisabetta Iovene, parent coach. Molto significativi anche gli interventi del Tenente Mucci della Compagnia dei Carabinieri di Civitanova, che ha sottolineato i rischi legati alla condivisione dei propri contenuti sui social media e, da remoto, quello dell’influencer motivazionale Nikita Pelizon, che si è soffermata soprattutto sui retroscena del business dei social media.

ant. t.