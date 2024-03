Cyberbullismo: un corso a teatro per sapersi difendere

Un corso gratuito sul cyberbullismo al teatro Rossini. L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale, si terrà domani dalle 18 alle 20,30 ed è organizzata e promossa dalle Agenzie Tempocasa di Civitanova, la filiale Industriale e il Financial Point Più Mutui Casa di Porto Sant’Elpidio in collaborazione con l’ente di formazione Beautifulminds. In cattedra saliranno l’avvocato Stefania Crema, criminologa, mediatrice familiare ed esperta in prevenzione di bullismo e cyberbullismo che parlerà del fenomeno, degli indicatori di rischio e segnali di riconoscimento oltre ad eventuali strategie d’intervento. L’ingresso è gratuito.

"Le nuove generazioni sono il futuro – spiegano gli organizzatori (nella foto con il sindaco Ciarapica) – proteggiamo il loro valore. A partire da questo corso che mira a mettere in atto un’azione preventiva volta fornire gli strumenti a chi vive o lavora con i ragazzi, con il fine di guidarli nell’educazione al rispetto di sé e degli altri, all’importanza dell’empatia e a sviluppare una capacità critica in grado di contrastare l’omertà che troppo spesso si viene a creare nelle situazione di esposizione ai social, game e cyberbullismo".