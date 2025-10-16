"Da 25 a cinquant’anni di attività". Premiati i veterani del commercio

Aquile d’argento, d’oro e di diamante sono state consegnate ai commercianti con 25, quaranta e cinquant’anni di attività. Alla sala Cesanelli dello Sferisterio, con il patrocinio del Comune di Macerata e della Regione, i maestri del commercio sono stati premiati dall’associazione 50&più, che aderisce alla Confcommercio. Presenti Sebastiano Casu, Guido Nardinocchi, Patrizia Caimi, Maria Luisa Martinuzzi per la 50&più, insieme a Antonio Oppido, presidente dell’associazione per Macerata.

Le Aquile d’argento per i 25 anni di attività commerciale sono andate a Alessandro Conti per la sua erboristeria a Tolentino, ad Alfredo Fusari che ha una macelleria a Macerata, ad Annarita Ortolani per la sua oreficeria a Tolentino, a Cristina Sauri che ha una tabaccheria-bar a Corridonia, a Francesca Giosuè con il suo resort a Pollenza, a Giuseppina Merlini, florovivaista di Pollenza, a Graziano Galanti che vende infissi a Tolentino, a Marino Vitali, tabaccaio ed edicolante di Morrovalle, a Roberto Gasparrini con la sua ferramenta a Tolentino e a Susanna Felicetti per la sua boutique tolentinate.

Per i 40 anni di attività hanno ricevuto le Aquile d’oro Laila Castignani, che a Morrovalle ha il suo bar tabacchi, Maria Teresa Cristini per la sue insegne di supermercati a San Severino, Franco Formentini per la sua attività assicurativa a Morrovalle, Silvano Formentini anche lui assicuratore a Civitanova, Dalida Forti per il sua albergo ristorante a Loro Piceno, Alberto Giacomini con il suo bar edicola a Corridonia, Sandro Laurini per la sua gioielleria a Macerata, Angelica Maria Paloni, che ha un ristorante a Monte San Martino e Claudio Tiberi, che distribuisce packaging per alimenti.

A ricevere l’Aquila di diamante per le attività commerciali che hanno raggiunto i 50 anni sono stati Giovanni Cappelletti, che ha una macelleria a Tolentino, Gianni Domizi, con il suo hotel a Civitanova, Giorgio Moreni per il suo albergo ristorante a Polverina di Camerino, Gabriella Paoloni, che ha un commercio all’ingrosso di materiali per pasticcerie a Montecassiano, Enrico Szulc con la sua impresa di autodemolizioni a Macerata e Lamberto Tomassetti, con la sua impresa florovivaistica sempre a Macerata.