Da 25 anni all’organo: Benedetti è la storia della Confraternita

Giorgio Benedetti è il civitanovese che suona da 25 anni l‘organo Morganti del 1847 di proprietà della Confraternita del SS. Sacramento, che ha appena concluso i festeggiamenti per i cinquecento anni dalla fondazione. "Non mi sono diplomato, ma ho studiato musica per diversi anni al Liceo Toscanini. Ho seguito i corsi di pianoforte e organo. Il mio impegno è alla tastiera al sabato sera, per la messa e altre occasioni liturgiche. A Civitanova abbiamo due Callido, nella chiesa di San Paolo, che ha un suono meraviglioso, e l’altro a Sant’Agostino. A San Francesco c’era il Nacchini da restaurare. La tradizione deve continuare".

Ennio Ercoli