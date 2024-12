"Da 35 anni il nostro presepe tra tecnica e fantasia"

"Siamo dei volontari uniti da una passione, quella del presepio. È nato tutto per gioco circa 35 anni fa" racconta Matteo Falzetti (nella foto), che ancora oggi con l’aiuto di suo zio e di qualche ragazzo del paese realizza il presepe artistico meccanizzato nel cuore di Gagliole, visitato ogni anno da circa duemila persone. È aperto tutti i giorni fino al 12 gennaio dalle 9 alle 20, dal 13 gennaio al 16 febbraio nei estivi e prefestivi dalle 9 alle 20.

"Prima il presepe veniva fatto in parrocchia, e noi ragazzini andavamo a trovare colui che lo realizzava. Lui ci coinvolse. Io avevo 10 anni, mio fratello Marco 11 e mio cugino Gabriele 14. Dopo un paio di anni si è unito a noi anche mio zio Venanzo. I nostri primi presepi erano statici, molto semplici. Dopo il terremoto del ‘97, con l’inagibilità della chiesa, il Comune ci ha offerto in comodato d’uso le stanze dove ora è allestito. In questi ultimi anni a portare avanti la tradizione siamo rimasti io e mio zio con l’aiuto saltuario di Andrea, Fabio e Serena".

Ogni anno gli autori pensano a nuove scenografie e personaggi. "Nel nostro presepe ci sono circa ottanta personaggi in movimento e circa cinquanta fissi – prosegue Falzetti –. Ogni cinque anni circa facciamo un cambio radicale, smontando tutto ciò che vedete sopra alla struttura di base. Quando invece modifichiamo solo gli scenari principali, ci mettiamo circa qattro settimane lavorando la sera dopo cena fino a tarda notte e nei weekend. Un presepe come il nostro richiede una buona conoscenza di meccanica, idraulica, elettricità e informatica e a molta creatività. Al 90% è puro artigianato. Costruiamo le case, gli arredi, l’oggettistica, utilizzando legno, balsa, polistirolo, spaghi, Das, colle, gesso e fil di ferro. Compriamo le statuine da un artigiano presepista di Recanati". Quest’anno si sono aggiunti lo sgranatore di granoturco e il castagnaro. Il presepe si autofinanzia con le offerte.

Lisa Grelloni