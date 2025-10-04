Da Adani e Cassano a Pablo Trincia. Lo sport in vetrina con Overtime

Macerata torna a vestirsi dei colori dello sport e della cultura. Dal cuore della città prenderà vita la 15esima edizione di Overtime Festival, la rassegna nazionale dedicata al racconto e all’etica sportiva, che dall’8 al 12 ottobre proporrà incontri, presentazioni, mostre e ospiti d’eccezione. Il tema di quest’anno sono le "Scelte", quelle che nello sport e nella vita possono cambiare traiettorie, destini e carriere. Un filo conduttore che accompagnerà i cinque giorni di appuntamenti, con il consueto stile che ha fatto di Overtime un festival unico nel panorama italiano. Un’edizione che avrà un pensiero speciale per Nazareno Rocchetti, artista ed ex fisioterapista della Nazionale di atletica, grande amico della rassegna, scomparso a maggio. A lui sarà dedicata la mostra ‘…quando il cuore va oltre’, curata da Paolo Cudini, un omaggio che lega memoria e passione.

Il programma si apre mercoledì con l’attenzione rivolta al mondo paralimpico: in mattinata la presentazione del libro "Non siamo normali" di Elisabetta Ferri e Beatrice Terenzi, con la partecipazione del presidente Cip Marche Luca Savoiardi e delle atlete Anna Maria Mencoboni e Giada Cerpolloni. Nel pomeriggio arriverà Giacomo "Gek" Galanda con la sua autobiografia "La mia vita a spicchi". In serata il teatro Lauro Rossi ospiterà uno degli eventi più attesi, l’incontro con Pablo Trincia, condotto da Chiara Icardi. Giovedì 9 sarà dedicato a incontri di grande spessore civile e sportivo. La mattinata si aprirà con il giornalista Antonio Maria Mira, in un incontro organizzato con Libera sulle ‘scelte pericolose’. Nel pomeriggio spazio al convegno "Aspettando Milano Cortina 2026" con il presidente Coni Marche, Fabio Luna, e diversi giornalisti sportivi, mentre in serata tornerà sul palco del teatro Lauro Rossi il trio formato da Adani, Cassano e Ventola con il loro seguitissimo Viva el Futbol. "Onestamente non pensavamo di arrivare così lontano – hanno raccontato gli organizzatori Angelo e Michele Spagnuolo –. All’inizio era il sogno di appassionati che volevano incontrare i protagonisti delle imprese che li avevano emozionati. Oggi Overtime è cresciuto molto, creato relazioni che hanno fatto da traino alla sua crescita. La vera sfida, ogni anno, è mantenere un livello alto e offrire contenuti di qualità durante tutta la giornata, non solo la sera".

Il cartellone prosegue venerdì con un focus su sport e digitale insieme all’arbitro Juan Luca Sacchi e alla digital strategist Daniela Zepponi, mentre il giornalista Marco Pastonesi presenterà il libro "Strade nere". In serata spazio a un incontro con l’attore Stefano Fresi e al racconto di Ivan Capelli e della sua carriera in Formula 1. Sabato 11 sarà la volta di Jürgen Sparwasser, l’eroe della Germania Est ai Mondiali ’74, e dell’omaggio a Bruno Pizzul, voce storica del calcio italiano. Gran finale con Federico Buffa e lo spettacolo ‘Solo Coppi temo’ di Serse Cosmi, prima della chiusura di domenica 12 con Gianfranco Rosi, Kristian Ghedina e Pierluigi Pardo. "Overtime parte dallo sport ma allarga lo sguardo alla vita – le parole dell’assessore comunale allo Sport, Riccardo Sacchi –. È un festival capace di riempire piazze e teatri e di generare indotto economico. Per la città è un risultato di enorme valore".