Da Alfa a Masini e Orietta Berti. Il premio Ravera scalda i motori

Tornerà sabato 22 giugno (ore 21) il "Premio Ravera: Una canzone è per sempre", giunto alla nona edizione per celebrare l’indimenticabile figura di Gianni Ravera, che ha scritto numerose pagine della storia della musica e della televisione italiana. L’edizione 2024 sarà guidata ancora una volta da Carlo Conti, e verrà trasmessa in diretta da Radio Subasio, con le coreografie curate da Joy Dance e la presenza dell’Orchestra Mediterranea diretta dal maestro Michele Pecora, ideatore del Premio, che proprio a Ravera deve il suo fortunato incontro con la grande discografia. "Per il secondo anno, il Premio Ravera trova casa a Castelraimondo – spiega Pecora –. L’entusiasmo dei grandi personaggi che negli anni lo hanno accolto, è la conferma che il marchigiano Ravera ha permesso a moltissimi artisti di brillare". Ad aprire la serata, ci saranno la poliedrica artista Melissa Di Matteo, con il critico e giornalista Dario Salvatori a introdurre giovani promesse della musica provenienti da tutta Italia. Scaldati i motori, si decollerà con grandi ospiti grazie all’instancabile al lavoro del Manager Pasquale Mammaro che anche quest’anno ha reso possibile la realizzazione dell’evento con la sua supervisione artistica: "Ho conosciuto Gianni e ho avuto il privilegio di collaborare con lui e con il figlio Marco quando prese il suo posto – afferma Mammaro –. Oggi nel ricordare quanto Ravera ha fatto per il mondo dello spettacolo, sentiamo la responsabilità di sostenere la musica e condividerla dal vivo". Sul palco, saliranno: Alfa, Clara, Cristiano Malgioglio, Fabio Rovazzi, Jalisse, Maninni, Marco Masini, Michele Pecora, Orietta Berti, Rita Pavone, Virginio con la partecipazione straordinaria di Giorgio Panariello. Tra gli ospiti ci sarà anche Clae, vincitrice del Premio Ravera 2023 Giovani. "Siamo contenti di questa nuova edizione che porterà a Castelraimondo artisti importanti – dichiara il sindaco Patrizio Leonelli –. L’anno scorso sono arrivate persone da tutta Italia e sono sicuro che anche quest’anno sarà così". Biglietti su: ticketone.it o ciaotickets.com.