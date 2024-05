Da Alfa a Rita Pavone. Premio Ravera, ci siamo

Conto alla rovescia per il premio Gianni Ravera che torna a Castelraimondo per il secondo anno consecutivo. Dopo il successo della scorsa edizione, il noto conduttore Carlo Conti torna sul palco che sarà allestito al campo sportivo comunale con un parterre di ospiti di eccezioni che si esibiranno in una serata unica. Ci saranno: Alfa, Clara, Maninni, Marco Masini, Rita Pavone, Michele Pecora e tanti altri ospiti che verranno annunciati nei prossimi giorni. La data scelta per l’evento è sabato 22 giugno dalle 21. La serata sarà trasmessa in diretta su Radio Subasio, con le coreografie curate da Joy Dance e la presenza dell’orchestra Mediterranea. "Siamo molto contenti di questa nuova edizione del premio Ravera che porterà a Castelraimondo artisti molto importanti nel panorama musicale italiano – spiega il sindaco, Patrizio Leonelli –, l’anno scorso sono arrivate persone da tutta Italia e sono sicuro che anche quest’anno sarà così vista la presenza di cantanti di questo calibro. Un motivo in più per visitare la nostra città e il nostro territorio". Grande soddisfazione anche per l’assessore alla Cultura Elisabetta Torregiani. "Carlo Conti e nomi importanti, alcuni dei quali freschi della partecipazione a Sanremo, sono la ciliegina sulla torta di un evento molto atteso dopo il successo dello scorso anno – aggiunge Torregiani – il premio Ravera sarà un modo per dare ancora più visibilità alla nostra Castelraimondo e al suo magnifico territorio". Le prevendite sono disponibili online sui siti ticketone e ciaoticket o nella tabaccheria Cerqueti di Castelraimondo.