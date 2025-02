"Da anni in difesa dei nostri servizi"

"Noi, sindaci dei piccoli Comuni dell’entroterra, siamo impegnati da anni nella difesa dei servizi essenziali dei nostri territori che erano a rischio già prima del terremoto del 2016". Inizia così il primo cittadino di Belforte del Chienti Alessio Vita e aggiunge: "Ora che la ricostruzione ha ingranato la marcia e i fondi del Pnrr hanno permesso di investire in progetti importanti, è rischioso ridurre al minimo le linee di contribuzione agli enti locali in queste zone: sarebbe come aver realizzato scatole vuote. Le famiglie che vogliono vivere in queste terre ci sono, ma devono essere garantiti loro i servizi e per farlo non possono venir meno i finanziamenti sovra comunali".