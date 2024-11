"Da applausi la Cbf Balducci. Bella prova nel secondo set"

"La vittoria del secondo set è stata molto importante perché abbiamo ripreso un avversario forte dopo aver commesso degli errori che avevano permesso a Brescia di allungare il passo". Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci, analizza la vittoria (3-0) su Brescia che ha consentito alle maceratesi di acciuffare le lombarde al terzo posto dell’A2 di volley femminile e di accorciare su San Giovanni in Marignano sconfitto 3-1 a Lecco. "Non avevo alcun dubbio sul carattere delle ragazze – aggiunge il tecnico ricordando le due sconfitte di fila – per quanto riguarda la tattica siamo stati abbastanza ordinati, ma possiamo fare ancora meglio specie nelle situazioni che alleniamo". Sulla partita ecco l’opinione della schiacciatrice Valeria Battista, Mvp del match. "Abbiamo espresso un buon livello di ricezione e questo ci ha permesso di sviluppare un gioco meno scontato come si è visto quando le loro centrali hanno fatto più fatica a leggere le nostre intenzioni". Le sconfitte con San Giovanni in Marginano e Messina hanno dato una spinta. "Hanno fatto emergere la cattiveria necessaria per dimostrare il nostro valore". Soddisfatta la centrale Alessia Mazzon. "È una vittoria – dice – che fa bene al morale perché quanto fatto vedere in gara rispecchia ciò che facciamo in allenamento. Non era scontato rimontare nel secondo set: prima quando eravamo sotto di parecchi punti andavamo in difficoltà, mentre stavolta siamo riuscite a prenderci questa rivincita contro noi stesse".