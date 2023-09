Da Bizzarri a Delogu, tanti big al Politeama

Sta per partire una nuova stagione, la settima, del Politeama di Tolentino: quattordici appuntamenti per quattro rassegne, tra musica, classica e jazz, teatro e danza, dal 29 settembre al 17 marzo. Il cartellone è stato presentato ieri in conferenza dal presidente Franco Moschini, dal direttore Massimo Zenobi e dal sindaco Mauro Sclavi. Si parte quindi venerdì 29 settembre, con le stelle nascenti Eleonora Strino e Francesca Tandoi per la rassegna "Jazz" ideata in collaborazione con l’Associazione Tolentino Jazz; una kermesse che prevede musicisti di rilievo come Stefano Di Battista (e Gigli Jazz Project, 17 novembre), oltre a due nuove proposte dedicate a miti come Stevie Wonder (2 marzo, con All Mad Band) e gli Steely Dan (26 dicembre, con Paolo Del Papa Collective ft. Linda Valori). La rassegna "Teatro" presenta appuntamenti con nomi di grande popolarità come Luca Bizzarri (4 febbraio in "Non hanno un amico"), Giampaolo Morelli (13 gennaio in "Scomode verità e 3 storie vere"), Andrea Delogu (5 novembre in "40 e sto"), la Compagnia della Rancia (8 ottobre, in "Dialogo") e la nuova produzione di Bottega Teatro Marche con Paola Giorgi e Cesare Catà (3 dicembre in "Blondie"). Per la "Danza" il 18 febbraio arriverà Amilcar Moret Gonzales (è stato professionista della trasmissione Amici, attualmente è primo ballerino nel Kiel Ballet in Germania) con "Piazzolla Passion – omaggio ad Astor Piazzolla". Infine per la rassegna del Master Piano Festival quattro concerti, sempre con la consulenza artistica di Cinzia Pennesi: in sala maestri come il pianista Pasquale Iannone (17 marzo), giovani vincitori di concorsi internazionali come Denis Linnik (pianoforte, 22 ottobre), Sawa Kuninobu e Simone Ivaldi (violino e pianoforte, 28 gennaio) e il duo acustico con Francesco di Giandomenico alla chitarra e Paolo Castellani al violino (SatorDuo, 17 dicembre). "Il Politeama deve essere sempre vicino ai giovani", ha detto il presidente Moschini. Il direttore Zenobi, dopo aver ringraziato la Fondazione Moschini, il Comune e gli sponsor (Simonelli Group, Cucine Lube, Banco Marchigiano e Estra Prometeo, ha illustrato la stagione 2023-24. Il sindaco ha sottolineato la lungimiranza del presidente Moschini. Si ricorda che tutti i giorni è aperta la Caffetteria del Politeama. Oltre agli spettacoli dal vivo la casa delle arti presenterà rassegne cinematografiche e ospiterà, come sempre, le lezioni del Liceo Coreutico, i corsi di danza, canto e recitazione del Centro Teatrale Sangallo e della scuola Sfumature Danza, le lezioni dell’Unitre. Info www.politeama.org.