Da Bocci a Drusilla Foer. La stagione del Persiani

Il Teatro Persiani di Recanati torna a illuminare il suo palcoscenico il 5 dicembre con "I ragazzi Irresistibili" di Neil Simon, con due mostri sacri del teatro italiano, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, diretti da Massimo Popolizio. Un avvio schioppettate della nuova stagione di spettacolo dal vivo, promossa dal Comune di Recanati con l’Amat e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC. Neppure i lavori in corso per allestire il nuovo spazio museale quello dedicato alla musica e a Beniamino Gigli fermerà la stagione di prosa. Unico disagio è la biglietteria che sarà spostata in piazza leopardi. "Nulla di grave – dice Gilberto Santini, direttore dell’Amat – anzi magari sarà anche più facile per gli spettatori".

"La programmazione di quest’anno – dice il sindaco, Antonio Bravi – è stata curata con l’obiettivo di accontentare i gusti e gli interessi della maggior parte dei nostri concittadini". Attenzione anche per i più piccoli. "Il teatro è magia – ha affermato Rita Soccio – ed è per questo che abbiamo dedicato alcuni spettacoli appositamente pensati per loro, invitando le famiglie a condividere questa esperienza speciale". Piero Celani nuovo presidente Amat, si è soffermato sui dati dell’anno scorso del Persiani che testimoniano qualcosa di eccezionale: "Quest’anno visto il programma penso andrà ancora meglio". Dopo l’inaugurazione del 5 dicembre si prosegue il 21 con la musica, le canzoni, le parodie memorabili dell’indimenticabile Quartetto Cetra, con lo spettacolo "Cetra... una volta di Toni Fornari con Stefano Fresi, Toni Fornari, Emanuela Fresi, diretti da Augusto Fornari. Il 16 gennaio il nuovo anno a teatro si apre con "Il figlio", un testo di Florian Zeller con Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Giulio Pranno e Marta Gastini per la regia di Piero Maccarinelli. ll 31 gennaio con Graces, interpretato da Matteo Maffesanti, Silvia Gribaudi, Siro Gugliemini, Matteo Marchesi e Andrea Rampazzo.

Drusilla Foer amatissima attrice, cantante e autrice, è attesa al Persiani il 21 febbraio con il suo nuovo spettacolo, Venere Nemica. Il Teatro Persiani conferma la sua vocazione di luogo di creazione artistica ospitando la residenza di rialiestimento di La dodicesima notte (o quello che volete) di Shakespeare, diretta dal giovane fiorentino Giovanni Ortoleva, messo in scena dagli abilissimi Giuseppe Aceto, Alessandro Bandini, Michelangelo Dalisi, Giovanni Drago, Anna Manella, Alberto Marcello, Francesca Osso, Edoardo Sorgente, Aurora Spreafico. Conclude la stagione il 5 aprile Una giornata qualunque con Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch. Non mancherà quest’anno "La domenica al Persiani, stagione dedicata alle famiglie con quattro appuntamenti. Si inizia sabato 9 dicembre con Ci vuole un fiore. Le canzoni di Gianni Rodari di CircoRibolle e si prosegue il 18 febbraio con Cappuccetto rosso di ErsiliaDanza, il 10 marzo con Robin Hood di Armamaxa Teatro Teatro Giovani Teatro Pirata e il 7 aprile con Storia d’amore e alberi di Inti. Il 21 ottobre si apre la campagna abbonamenti