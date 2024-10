Da Bocci a Pisu, ecco la stagione del teatro Apollo

È stata presentata venerdì scorso, all’auditorium San Nicolò di Mogliano, la nuova stagione di prosa del teatro Apollo, organizzata dalla locale compagnia G. Lucaroni e dall’amministrazione comunale. Sei spettacoli, uno al mese, dal 22 novembre al 12 aprile. Cesare Bocci, Gaia De Laurentiis, Max Pisu, Milena Miconi, Edy Angelillo, Gianni Ferreri, Nino Formicola, Giancarlo Ratti e Blas Roca-Rey sono alcuni dei nomi che si alterneranno sul palco. "Una stagione che promette di emozionare, divertire e far riflettere gli affezionati spettatori che tutti gli anni riempiono la piccola "bomboniera" – spiegano i promotori –. Sei spettacoli selezionati con cura per garantire qualità e professionalità a una stagione che cercherà di sorprendere il pubblico. L’ultimo spettacolo, l’unico portato in scena da una compagnia non professionistica ma di grande qualità, tratterà un argomento sempre di attualità: la mafia. L’associazione culturale Teatro Oltre di Sciacca (Agrigento) porterà infatti in scena la storia di Lia Pipitone, giovane donna palermitana fatta uccidere probabilmente dal padre nel 1983, perché con i suoi comportamenti metteva a disagio lui e la sua cosca mafiosa". Fuori abbonamento ci saranno anche due spettacoli per bambini e ragazzi. Il 22 novembre, alle 21.30, si parte con "4/3/1943…Lucio Dalla!", con la voce narrante di Cesare Bocci e il Duo Saverio Mercadante (Rocco Debernardis al clarinetto e Leo Binetti al pianoforte). Il 18 dicembre, alla stessa ora, sarà la volta di "Come sei bella stasera", viaggio in un matrimonio, con Gaia De Laurentiis e Max Pisu.

Il 19 gennaio, alle 17.30, "La ciliegina sulla torta": sul palco, Edy Angelillo, Blas Roca-Rey, Milena Miconi e Luca Attadia; il 16 febbraio, sempre alle 17.30, "Famiglia micidiale" con Gianni Ferreri, Beatrice Fazi, Enzo Casertano e Alessandra Merico. Il 12 marzo, alle 21.30, "Forbici & Follia" con Max Pisu, Nino Formicola, Giancarlo Ratti, Lucia Marinsalta, Roberta Petrozzi e Giorgio Verduci. Il 12 aprile, alle 21.30, "Sono le storie che fanno ancora paura ai mafiosi" di Franco Brunocon il Teatro Oltre di Sciacca. I due spettacoli per bambini sono invece "Rane, ranocchi, incantesimi e pastrocchi" di Giovanna Digito, in scena l’8 febbraio alle 17.30, a cura del Teatro delle Arance di San Donà di Piave (Venezia). E il 16 marzo "La Bella & la Bestia" targato Teatro Emporio di Cingoli, per la regia di Gabriella Verdinelli. Per informazioni su abbonamenti e biglietti Compagnia Lucaroni, tel. 331.9363479.