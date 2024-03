"Da borgo in borghi", si parte. La prima tappa è Morrovalle

"Da borgo in borghi", l’iniziativa lanciata da "Archeoclub D’Italia", che prevede un trekking tra patrimonio naturalistico e culturale, si prepara ad andare in scena il 21 aprile. Nelle Marche si partirà da Morrovalle per poi andare a toccare i borghi di Santa Lucia e di San Claudio al Chienti. "Sarà un lungo cammino verso la scoperta di quei paesi che non hanno un unico borgo – ha illustrato Rosario Santanastasio, presidente di Archeoclub D’Italia - Andremo alla conoscenza di questi centri originali, ricchi di patrimonio naturalistico, geologico, archeologico e monumentale, la cui caratteristica è quella di avere tanti borghi in un unico paesino. Per questo l’evento che, Archeoclub, lancia per la prima volta, è "Da borgo in borghi" un’intera giornata in compagnia di storici, archeologi, esperti con i quali cammineremo entrando in monumenti ed altri siti, in un andare verso il patrimonio culturale delle zone periferiche". "Nelle Marche, partiremo da Morrovalle - ha sottolineato Nazarena Acquaroli Cerone, presidente dell’Archeoclub morrovallese (nella foto) - Avremo visite del borgo, la cui origine più accreditata è quella che sia sorto come un luogo fortificato, un ‘castrum’ nato come antico borgo medievale costituito da un rifugio e una alta torre che dominava la vallata del fiume Chienti in cui transitavano gli eserciti militari romane. Tratteremo poi Santa Lucia in cui è tuttora esistente un particolare edificio di culto religioso risalente alla fine del 1800. La zona poi ha acquisito di recente particolare attrazione a seguito di scavi per il tracciato del gasdotto dove sono stati rinvenuti reperti archeologici degli antichi Piceni. Si procederà poi verso il non distante Borgo di San Claudio al Chienti, in cui è tuttora presente un’abbazia, edificio romanico".