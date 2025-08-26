Da Borgonovo a Cruciani. A Camerino arriva Kontempora

Marcello Veneziani, Francesco Borgonovo, Filippo Facci e Giuseppe Cruciani. Saranno i protagonisti di Kontempora, a Camerino. Il festival è stato presentato in sala consiliare dalla vicesindaca Antonella Nalli con il direttore artistico Michele Silenzi e il presidente di Marca Aps (l’associazione ideatrice del format) Giovanni Broglia. Si tratta di quattro serate, patrocinate dall’amministrazione comunale e organizzate da Marca Aps, che porteranno sul palco dell’Accademia della Musica Abf "Franco Corelli" da questo giovedì al 5 settembre i quattro ospiti.

Tutte le serate avranno orario di inizio alle 21.15. Si parte dopodomani con lo scrittore e saggista Marcello Veneziani con "Senza futuro e senza più passato - Come una società senza padri è divenuta una società senza figli". Secondo appuntamento il giorno successivo, venerdì, con il giornalista e saggista Francesco Borgonovo, con "Riscoprire il coraggio - La necessità di una virtù perduta per riscattare la nostra epoca di decadenza". Il 4 settembre invece sarà la volta del giornalista e scrittore Filippo Facci, con "Le parole impazzite - Come è cambiato il linguaggio, e quindi il modo di pensare, attraverso il politicamente corretto".

Infine il 5 settembre si chiude con il conduttore radiofonico e giornalista Giuseppe Cruciani in "Ipocriti! - Una zanzara contro la dittatura del pensiero unico". "Temi di attualità, temi di cultura con personaggi di livello, aperti ad un dialogo, ad un confronto. Invitiamo quindi tutta la cittadinanza non solo di Camerino, ma del territorio a partecipare – ha commentato la vicesindaca –. Credo che Kontempora sia un evento importantissimo, ringraziamo anche le associazioni Adesso Musica, Promo Sport e Area 21".

"Un momento culturale accessibile, gratuito e aperto a chiunque voglia partecipare – ha aggiunto Broglia –. Inizieremo con una breve introduzione a cura del moderatore e del direttore artistico, seguirà un dialogo-intervista con l’ospite che racconterà il proprio lavoro e il proprio punto di vista". Poi spazio alle domande. "Spero che la partecipazione sia ampia per un motivo semplice, perché partendo con un parterre così importante quest’anno, potrebbe essere l’occasione per sviluppare davvero un festival per i prossimi anni", ha concluso Silenzi.