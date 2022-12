Da Carelli a Trobbiani, i nomi per il dopo Corsi

di Franco Veroli

È un fine anno decisamente impegnativo sul fronte sanitario. Non solo o tanto per quel che riguarda influenza e Covid, ma anche e soprattutto perché prende il via l’attuazione del nuovo assetto organizzativo deciso con la riforma varata dal consiglio regionale la scorsa estate. È prevista per domani la riunione della giunta regionale nel corso della quale saranno nominati il direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, il direttore generale dell’Inrca e i cinque commissari che dovranno traghettare le attuali cinque Aree vaste nelle nuove Aziende sanitarie territoriali (Ast) che prenderanno il posto della vecchia Asur, l’Azienda sanitaria unica regionale. Per l’Azienda ospedaliero universitaria di Torrette tre sono i nomi indicati dall’apposita commissione su cui si dovrà scegliere: Marco Gozzini, Joseph Polimeni e Nadia Storti; per l’Inrca, invece, i candidati sono sei: Maria Capalbo, Gilberto Gentili, Marco Gozzini, Antonello Maraldo, Alessandro Marini e Joseph Polimeni. Più complicata la scelta dei commissari, che dovranno entrare in carica dal primo gennaio. La scelta va fatta attingendo all’elenco degli idonei alla carica di direttore generale stilato dal ministero della Salute in cui, come noto, non compare il nome dell’attuale direttrice dell’Area vasta 3, Daniela Corsi. Tramite i suoi legali, però, la Corsi (amareggiata, ma che non intende rilasciare dichiarazioni), ha presentato alla commissione che ha stilato l’elenco un’istanza in autotutela, cioè un reclamo per contestare l’operato riferito alla sua esclusione.

Al di là di quello che sarà l’esito, però, visti i tempi stretti, è chiaro che la Corsi, almeno per ora, non può essere della partita, non può essere nominata commissario. Alla vigilia delle nomine in Regione le bocche sono cucite, data anche la delicatezza della questione. Girano solo voci, più che altro basate sull’elenco degli idonei e sul fatto che tendenzialmente dovrebbero essere scelti dei marchigiani, ma non c’è – diciamo così – un "vincolo geografico": se c’è la disponibilità delloa interessatoa, il nuovo commissario potrebbe arrivare anche da fuori. I nomi dei marchigiani nell’elenco sono una ventina, tra questi diversi sono quelli del maceratese come Alberto Carelli, Fabrizio Trobbiani, Giovanna Faccenda (tutti e tre dirigenti in Area vasta 3), Gianni Genga (già direttore dell’Inrca), Pierluigi Gigliucci (fino ad oggi direttore amministrativo Asur e prima ancora alla guida della sanità maceratese), Alessandro Maccioni (fino al luglio 2020 direttore dell’Area vasta 3), Mara Buccolini (dirigente che ha un contenzioso aperto con la stessa AV3). Questo è quanto offre l’elenco, riferito al maceratese ma – come detto – la giunta regionale può scegliere altrove. Il problema è che i commissari resteranno al loro posto solo per qualche mese (la stima è da un minimo di tre a un massimo di sei), il tempo necessario per fare il concorso per i direttori generali delle nuove Ast: da una parte spetta loro un incarico impegnativo, quello di gestire la transizione dalla vecchia e alla nuova organizzazione, dall’altra sanno che l’incarico è a tempo. Domani la scelta.