Da Cecchetto agli aquiloni. Il weekend ha preso il volo

Claudio Cecchetto ha infiammato la piazza del Varco sul Mare nella serata di apertura del weekend di festeggiamenti "Civitanova Tricolore", organizzati dal Comune per il compleanno della Repubblica. Il dj e presentatore ha fatto ballare il pubblico che ha gremito l’arena sabato sera, preparando il terreno al concerto di ieri, con Raf in piazza XX Settembre. La mattinata è trascorsa invece all’insegna dei motori con il raduno delle Fiat 500 in piazza e la sfilata dei veicoli in città, mentre sul lungomare sud è andata in scena la manifestazione Aquiloniamo.