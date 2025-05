Da Celestini a De Silva, il penultimo atto del festival

Penultimo appuntamento con Macerata Racconta, domani chiuderà i battenti il festival letterario organizzato dall’associazione Contesto in collaborazione con il Comune e l’Università di Macerata dedicato al tema delle "illusioni". Tra gli appuntamenti clou di oggi c’è quello alle 17, all’Auditorium della Biblioteca Mozzi Borgetti, con l’incontro con Diego De Silva, autore di diversi libri tra i quali quelli dedicati al personaggio dell’avvocato d’insuccesso Vincenzo Malinconico, dai quali è stata tratta l’omonima serie tv. Torna a Macerata Racconta con il nuovo libro "I titoli di coda di una vita insieme", nel quale esplora la fine di un amore e dell’illusione che sia per sempre. Alle 18.30, al Teatro della Filarmonica, ci sarà Giorgio Zanchini, giornalista Rai e saggista, che proporrà il suo ultimo lavoro: La libreria degli indecisi. Letture che ci insegnano il coraggio di non scegliere (Mondadori). Alle 21.15, al Lauro Rossi, l’appuntamento è con Ascanio Celestini, l’autore teatrale, attore, regista e scrittore propone lo spettacolo Poveri Cristi, tratto dal suo ultimo libro pubblicato nel 2025 con Einaudi, nel quale racconta gli ultimi della classe, le pecore nere, i malati senza colpa, coloro che ogni giorno compiono il miracolo di restare al mondo.

Gli altri appuntamenti della giornata sono, alle 12, alla Galleria degli Antichi forni con Loredana Lipperini giornalista e scrittrice, che presenterà il suo nuovo libro Il segno del Comando, tratto dal celebre sceneggiato Rai degli anni Settanta. Alle 16 Agostino Regnicoli e Francesca Chiusaroli proporranno agli Antichi forni il libro "I cognomi di Macerata e della sua provincia", nuova edizione ampliata del dizionario etimologico di Adriano Raparo edito da Vydia Editore. Alle 19, al Cinema Italia, Simone Maretti e l’atteso ritorno de "La notte dei racconti" e alla stessa ora, alla Galleria degli Antichi forni, Silvio Natali presenterà la sua ultima opera "Storia di una lepre"; alle 22, sempre agli Antichi forni, una serata fuori dal comune in compagnia di Giacomo Seri in "It’s kind of magic", uno spettacolo omaggio alle pietre miliari dell’illusionismo rivisitate con ritmo, ironia e un pizzico di follia.