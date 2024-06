Da Celestini a Mancuso. Un’estate per tutti i gusti

Sarà un’estate piena di emozioni quella di Montecassiano, che sarà teatro di festival musicali, rassegne e rievocazioni storiche. Il primo appuntamento in cartellone è "L’estate del Sambuco": oggi i giardini di Sambucheto ospiteranno il "Western party" con baby villaggi indiani, street food, gruppi country, pony e animazione. Sabato prossimo "Suoni dal Settecento. Un clavicembalo per due" darà il via alla sesta edizione del "Montecassiano music festival". L’appuntamento è alle 18.45 all’ex chiesa San Marco, seguito da un’apericena per poi proseguire alle 21.15 con "Shubertiade". Giovedì 11 luglio il chiostro degli agostiniani ospiterà lo spettacolo jazz "Blue note duo", mentre il 12 piazza Unità d’Italia ospiterà "Colonne sonore sotto le stelle". Sabato 13 l’appuntamento è con "Omaggio a Morricone", mentre il 14 chiuderà la rassegna "Dal classico al pop rock". Giovedì 25 apre il Macsifestival il botanico Stefano Mancuso che presenterà il suo libro "Fitopolis, la città vivente", sabato 27 sarà la volta dello spettacolo teatrale "Non tutto lo male vene pe’ noce" de Li Scacciapensieri, mentre domenica 28 salirà sul palco allestito in piazza Unità d’Italia Ascanio Celestini con lo spettacolo "Radio clandestina" che racconta l’occupazione nazista dall’eccidio delle Fosse Ardeatine (i biglietti, 20 euro più prevendita, sono disponibili sui circuiti ciaotickets e ticketone. Per info e prenotazioni sono disponibili i numeri 0733.865994 o 392.4450125). Martedì 30 il comico Nicola Virdis sarà protagonista di "A nerd compilation", 60 minuti di risate senza dire una parola. "Avete visto mia moglie?" è invece il titolo dello spettacolo teatrale che la compagnia Tuttascena, con la regia di Leonardo Spinelli, porterà sul palco sabato 3 agosto, mentre il giorno successivo, sarà la volta di "Lostpicks" in concerto. La chiusura del festival è affidata alla cantante montecassianese Ludovica Gasparri con lo spettacolo di musica e parole "Fiori di testa". Il primo weekend di luglio l’appuntamento è con la musica di "Vivi Cerreto 3", nell’omonimo parco si susseguiranno tre serate all’insegna della musica, poi la domenica pomeriggio ci sarà spazio anche per cabaret, danza e fitness. Dal 17 al 21 luglio invece a Montecassiano torna il Medioevo con la rievocazione storica del "Palio dei terzieri".