Da Cevoli a Guerritore, la stagione del Velluti

Il sipario del teatro Velluti è pronto ad alzarsi sulla nuova stagione teatrale composta da undici spettacoli, di cui sei in abbonamento, nata dalla volontà del Comune di Corridonia con l’Amat con il contributo della Regione Marche e del MiC. "L’intenzione è quella di coprire esigenze e passioni di quanto più pubblico possibile – ha esordito il sindaco Giuliana Giampaoli, affiancata dal direttore Amat Gilberto Santini –. Nel tempo la presenza di pubblico sempre crescente ha portato ad un teatro tutto esaurito e a una buona campagna abbonamenti; vogliamo rafforzare il legame tra la cittadinanza, soprattutto dei giovani, e il teatro storico". "Abbiamo curato con attenzione un programma che saprà emozionare – ha sottolineato l’assessore alla cultura Massimo Cesca – sia con nuove produzioni sia con rivisitazioni di opere classiche, coinvolgendo alcuni dei più apprezzati interpreti del teatro. Una stagione che sarà anche un’occasione per incontrare gli artisti, partecipare a conferenze e approfondire il valore culturale e sociale di ogni spettacolo. Abbiamo confermato l’esperienza formativa di Scuola di Platea legata a Giulietta e Romeo e inserito spettacoli fuori abbonamento per conoscere meglio personaggi che hanno fatto la storia locale". Si inizierà il 28 novembre con "Romeo e Giulietta - l’amore è saltimbanco" di Stivalaccio Teatro, e a seguire, tratto da Novecento di Alessandro Baricco, per il 14 dicembre "Il pianista di Dio". Il 28 gennaio con il regista tedesco Peter Stein "Crisi di nervi, tre atti unici di Anton Cechov".

Protagonista il 22 febbraio "22-Cortocircuito Olivetti" e il 14 marzo spazio a "Mentre rubavo la vita", che vedrà per la prima volta sul palco Monica Guerritore e il musicista Giovanni Nuti. Infine, il 3 aprile il divertimento intelligente di Paolo Cevoli in "Figli di Troia". Cinque gli appuntamenti fuori abbonamento: Il 18 ottobre un viaggio nella musica per orchestra d’archi con Simonide Braconi e UniMc Orchestra, il 16 novembre omaggio a 130 anni dalla sua morte per David Fermani, assessore e sindaco dell’allora Pausola, con "David un dramma ottocentesco" della Compagnia della Marca e Fabiana Vivani. Il primo dicembre "Il mondo dell’Opera, viaggio nel bel canto" di associazione Artelibera, il 22 "Un Babbo a Natale" di Teatro Giovani Teatro Pirata e il primo gennaio "Concerto di Capodanno" delle Alter Echo String Quartet. Dopo la fase riservata ai rinnovi, i nuovi abbonamenti saranno in vendita dal 15 al 17 novembre alla biglietteria del teatro: 376.1636640.