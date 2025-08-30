Da Ciarapica a Catena, sindaci in campo. E Schlein va a "casa" di Acquaroli

Elly Schlein a "casa" del governatore Francesco Acquaroli. La segretaria del Partito democratico sarà martedì alla Festa dell’Unità a Porto Potenza, nel "feudo" del presidente uscente della Regione Marche, che di Potenza Picena è stato sindaco. Schlein parteciperà (alle 18 in piazza Douhet) a un incontro pubblico al quale parteciperanno anche il candidato governatore Matteo Ricci e gli aspiranti consigliere regionali del Partito democratico. Seguirà un apericena allo chalet Solero (info e prenotazioni al 3483117542).

Intanto è cominciata la presentazione delle liste in Corte d’Appello ad Ancona. Tra i dati che saltano all’occhio per la provincia di Macerata, c’è quello della presenza di tanti sindaci nelle liste. Soprattutto nel centrodestra. Il nome più pesante, visto che è il primo cittadino della città più popolosa della provincia, è quello di Fabrizio Ciarapica, candidato per Forza Italia e confermato sindaco nel 2022. In caso di ingresso in consiglio regionale, Civitanova sarebbe chiamata alle urne in anticipo. Anche nel 2020 Ciarapica aveva tentato la strada per Ancona, ma Forza Italia elesse un solo consigliere (Gianluca Pasqui) e il sindaco di Civitanova (arrivato secondo) rimase a Palazzo Sforza. Tra i primi cittadini in campo con Acquaroli ci sono anche Vincenzo Felicioli (Fiuminata) per l’Udc, Paolo Teodori (Ripe San Ginesio) e Giuseppina Feliciotti (Cessapalombo) per la civica I Marchigiani per Acquaroli. Nel centrosinistra, invece, l’unico sindaco candidato è Leonardo Catena di Montecassiano, che giusto l’anno scorso aveva strappato il terzo mandato alla guida del Comune.

Un capitolo a parte lo merita Macerata, dove oltre alla vicesindaca Francesca D’Alessandro (Fratelli d’Italia), praticamente mezzo consiglio comunale è in corsa per un posto in Regione: Barbara Antolini (Forza Italia), Antonella Fornaro (Udc), Sabrina De Padova (Noi Moderati), Roberto Cherubini (Movimento 5 Stelle), Ulderico Orazi (Progetto Marche Vive), Stefania Monteverde (Matteo Ricci Presidente). In campo anche il vicepresidente della Provincia Luca Buldorini (Lega, corrente Vannacci), l’assessore civitanovese Francesco Caldaroni (Civici Marche, pur essendo di Fratelli d’Italia) e il vicesindaco di San Severino Jacopo Orlandani (anche lui Civici Marche).