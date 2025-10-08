Da Cingoli ad Abu Dhabi, studenti protagonisti all’Expo Sciences

Un’esperienza scientifico-culturale, preziosa e indimenticabile in quanto nuova e unica per importanza, è stata vissuta da due cingolani e un apirano che hanno partecipato, con il gruppo dell’istituto superiore "Galileo Galilei" di Jesi guidato dal dirigente scolastico Luigi Frati, all’Expo Sciences International, organizzata ogni due anni, effettuata ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. Il "Galileo" che ha rappresentato l’Italia, è attivo nella promozione di progetti internazionali, quindi è stato designato per presentare negli EAU quelli vincitori, tra cui i suoi, già esposti a Milano, selezionati per iniziativa della Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, che propone eventi intitolati "I giovani e le scienze". Del "Galileo" jesino hanno fatto parte Thomas Branchesi e Viola Bolletta di Cingoli, scelti con l’apirano Alessio Pieretti. I tre hanno frequentato con profitto il "Galilei" conseguendo il diploma: ora Branchesi studia Scienze della comunicazione all’università di Urbino, Bolletta è iscritta a Bio scienze e Bio tecnologie all’ateneo di Camerino in cui Pieretti frequenta il corso di Chimica. Ad Abu Dhabi, i testi dei progetti sono stati letti in lingua inglese: Branchesi ha intrattenuto con Pieretti e la jesina Serena Beccaceci sul "Riciclo della noce di cocco per produrre concime", Viola col filottranese Leonardo Massaccesi e Giada Mancinelli di Montemarciano, sulla "Via sostenibile per il riciclo dell’alluminio". Ogni delegazione ha avuto la medaglia d’argento. L’ultimo degli undici giorni dell’evento è stato dedicato a scambi culturali tra le rappresentanze dei circa 45 Stati.

Gianfilippo Centanni