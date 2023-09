Da Civitanova a Bruxelles: "Più sostegno al cicloturismo" - Marche Europe

In rappresentanza del comune di Civitanova, che ha sostenuto e patrocinato l’iniziativa Marche Europe, l’assessore al Turismo Manola Gironacci, la consigliera comunale Lavinia Bianchi, membro della rete Belc (Costruire l’Europa con i consiglieri locali), e Giorgio Pollastrelli, membro della Rete europea dei consiglieri regionali e locali, hanno raggiunto Bruxelles, per la conclusione del tour. Domenica 24 settembre il biker Mauro Fumagalli, partito il 10 da Civitanova, è arrivato a Bruxelles, dopo aver percorso più di 1700 kilometri in bicicletta e ben quindici tappe, nell’ambito del progetto internazionale itinerante Marche Europe.

L’iniziativa, è nata per ribadire l’importanza del cicloturismo nel promuovere i territori e le sue eccellenze, attraverso lo sviluppo della bike economy e della mobilità ciclistica, valorizzando i prodotti tipici, i consorzi turistici, le strutture ricettive e i distretti produttivi, coinvolgendo i comuni di Ferrara, Colorno, Milano, Treviglio e Trento e attraversando Svizzera, Austria, Germania, Francia, Lussemburgo e Belgio. Un progetto molto importante in vista del 2024, dato che il Parlamento europeo ha chiesto con una risoluzione, che il 2024 sia l’anno europeo della bicicletta, con l’adozione di linee strategiche di intervento per migliorare la ciclabilità, la mobilità sostenibile e la transizione ecologica.

"ll progetto Marche Europe – spiega Mauro Fumagalli, fondatore di MarcheBikeLife Srl e autore dell’impresa – è nato per creare una rete che promuova progetti e percorsi ciclabili già esistenti in Italia, con l’obiettivo di costruire una linea che parta dal Centro Italia e arrivi fino a Bruxelles. Ed è in coerenza con questo anche la proposta di inserire la Ciclovia Adriatica nel progetto EuroVelo. Il documento di sintesi che ho consegnato ai rappresentanti del Parlamento ribadisce la necessità di mettere in atto interventi per ricucire i territori e valorizzare i progetti esistenti".