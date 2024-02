Da Civitanova a Roma per protestare

Parte anche da Civitanova la mobilitazione del Comitato ‘Popolo produttivo’ contro le politiche europee, in programma a Roma, giovedì prossimo 15 febbraio. La manifestazione segue l’ondata di protesta degli ultimi giorni da parte degli agricoltori, ma stavolta si ritroveranno un po’ tutte le categorie produttive e dalla nostra città è attesa la presenza dell’imprenditore balneare Stefano Battistelli, tra gli organizzatori del presidio in quanto membro del direttivo nazionale dello stesso Comitato. Nella capitale, saranno diverse le sigle al fianco del ‘Popolo produttivo’, come gli stessi agricoltori, ma anche Partite Iva, ristoratori, allevatori e pescatori. "Giovedì, a Roma – spiega Battistelli –, saremo tutti uniti su nove macro punti, poi a Bruxelles ogni categoria presenterà le proprie specifiche istanze e problemi". Ecco gli argomenti che uniscono le battaglie delle varie categorie.

"No ad un’Europa di sussidi ineguali e di indennizzi che foraggiano la rendita improduttiva – scrivono gli aderenti in una nota –, no agli accordi di libero scambio europei, garanzia che i prezzi alla produzione remunerino il lavoro e gli investimenti, no al Made in italy di marchi speculativi in mano a sciacalli, no alla concorrenza sleale della direttiva "Bolkestein", moratoria dei debiti fiscali e bancari per tutte le aziende che a causa del Covid e del crollo dei redditi sono ridotte allo stremo, riforma e ristrutturazione delle norme di intervento per le calamità ambientali, no a eolico e fotovoltaico selvaggio a terra, nel mare e lungo le coste e infine basta con il monopolio delle organizzazioni professionali politicizzate". Il luogo della manifestazione non è ancora stato specificato perché "sono in corso le trattative con la Questura", chiariscono gli organizzatori. A Civitanova, sono diversi i balneari che fanno parte del ‘Popolo produttivo’.

Francesco Rossetti