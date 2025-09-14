Da "Così fan tutte" a "Tosca". Torna Civitanova all’Opera

"Così fan tutte" e "Tosca" illuminano la settima stagione lirica di Civitanova all’Opera, curata dal direttore artistico Alfredo Sorichetti. Il cartellone si aprirà a ottobre con il "Laboratorio di Belcanto" che sarà tenuto dal baritono Bruno De Simone con il regista Bepi Morassi del teatro La Fenice di Venezia. L’occasione offrirà ai giovani talenti l’opportunità di perfezionarsi ed eventualmente entrare nel cast di "Così fan tutte". Il laboratorio si terrà dal 13 al 19 ottobre nel teatro Annibal Caro, con il gran finale previsto domenica 19 ottobre, quando si terrà il "Concerto di Belcanto".

Venerdì 28 ottobre, al Teatro Rossini, la scena sarà per "Così fan tutte", la celebre opera di Mozart che rivivrà nel brillante allestimento con la regia di Bepi Morassi, le scene di Sauro Maurizi e con Bruno De Simone nel ruolo di Don Alfonso. Il tradizionale Concerto di Capodanno si terrà venerdì 30 dicembre al teatro Annibal Caro, con l’Orchestra Sinfonica dell’Adriatico e un programma dedicato a celebri pagine d’opera.

A chiudere la rassegna, ecco l’amatissima "Tosca" di Giacomo Puccini, in calendario sabato 7 febbraio al Rossini. Sono previsti anche incontri con gli studenti nell’aula magna dell’istituto Leonardo Da Vinci e all’istituto Via Tacito di Civitanova. Intanto è partita la prevendita sul circuito Ciaotickets e nelle biglietterie dei Teatri in orario di apertura. La stagione lirica Civitanova all’Opera è promossa dal Comune, dall’Azienda Teatri e da Marche all’Opera. È patrocinata dalla Regione ed è sostenuta da Banca Macerata, dalla Fondazione Carifermo e da Atac.