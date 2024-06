Da Cosignani a Franco: conferme Civitanovese

La baby Civitanovese prende forma. Dopo aver annunciato gli acquisti di alcuni giovanissimi, quali Matteo Rotondo (2005), Filippo Giandomenico (2006) e Nicolò Capodaglio (2005), la società dovrebbe confermare tutti i giocatori nati tra il 2004 e gli anni successivi. Resteranno in rosa, dunque, Andrea Cosignani (2006) e Valentin Franco (2005), quest’ultimo ingaggiato nello scorso mercato invernale e divenuto un importante titolare della fascia destra, in qualità di terzino, nonostante il suo ruolo naturale fosse il centrocampista. In rossoblù rimarrà anche Thiago Guedack e (2004). Quanto agli over, dopo gli arrivi di Ismaila Diop e Nicola Zanni e gli addii di Pablo Becker e del portiere Andrea Testa, altri possibili partenti potrebbero essere l’attaccante Guido Verini (2003) e il secondo portiere Matteo Cannella (2000), ma non è ancora detta l’ultima parola. Nell’eventualità che quest’ultimo dovesse fare le valigie, la dirigenza opterebbe sempre per un giovanissimo e in quel caso sarebbero due i giocatori inclusi in quella fascia d’età a difendere la porta rossoblù, stante la volontà di assoldare un under anche per il ruolo di primo portiere.

L’acquisto dovrebbe essere comunicato nei prossimi giorni. Più imminente, invece, il possibile annuncio di un attaccante, anche se non filtrano nomi dal Polisportivo. In questo caso, la comunicazione potrebbe avvenire addirittura in giornata. Gli altri tasselli da completare riguardano il vice allenatore: Roberto Cottone potrebbe restare alla Juniores e quindi ci sarebbe un posto vacante da assegnare. Da definire anche alcune figure dello staff dirigenziale, nonché le sorti dell’ex capitano Michele Paolucci, che alcuni giorni fa ha ufficializzato il proprio addio al calcio giocato, ma senza chiudere le porte ad altri scenari.

Francesco Rossetti